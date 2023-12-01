نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموحه 2009 يفوز على فيوتشر 2/3 فى الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق سموحه مواليد 2009 لكرة القدم على نظيره فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم على ملعب سموحه.

سموحة 2009 يتفوق على فيوتشر



وبذلك يرتفع رصيد سموحه إلى 16 نقطه ويتجمد رصيد فيوتشر عند 22 نقطة.

وسجل أهداف سموحه محمد زكريا (بيكهام) هدفين، يوسف شريف هدف.

ويتكون الجهاز الفنى لسموحه من ؛ كريم يونس مدير فنى، فتح الله محمد مدرب عام، العمراوى مدرب حراس المرمى، محمد محى الدين إدارى، حسنى برعى طبيب، أحمد فوزى عامل.

