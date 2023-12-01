نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يجبر الزمالك على التراجع للمركز السابع في جدول دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطف المصري البورسعيدي فوزا مستحقا قاتلا في الدقائق الأخيرة على إنبي بهدفين مقابل هدف بالجولة السابعة من ضمن فاعليات الدوري الممتاز.

سجل ثنائي المصري غيلاس قناوي وميدو جابر هدفين في شباك الفريق البترولي في الدقيقة 36،93 بينما سجل هدف أحمد أمين لاعب إنبي الهدف الأول في الدقيقة 50.

وبهذه النتيجة ارتقي المصري للمركز السادس برصيد 12 نقطة بفارق 4 نقاط عن الصدارة.

تراجع الزمالك المركز السابع في ترتيب الدوري برصيد 11نقطة بعد خوض 7 جولات فاز في 3 مباريات وتعادل في 2 مباراة وخسر في 2 مباراة.

موعد مباراة المصري القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة الزمالك بالجولة التاسعة من ضمن فعاليات الدوري الممتاز والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل علي ستاد الجيش ببرج العرب