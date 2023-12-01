بايرن ميونخ يعلن إصابة لاعبه بالرباط الصليبي في بيان رسمي

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أحمد جودة - القاهرة - قام اليوم الجمعة نادي بايرن ميونخ، بالإعلان عن إصابة لاعبه بونا سار على مستوى الرباط الصليبي، من خلال بيان رسمي.

إصابة بونا سار بقطع في الرباط الصليبي

وقد تعرض اللاعب للإصابة منذ أسبوعين، وبذلك يغيب عن مباريات بايرن ميونخ، ويعتمد الفريق البافاري ومدربه توماس توخيل على كونراد لايمر في مركز الظهير الأيمن.

وبهذه الإصابة التي تعرض لها سار اللاعب الدولي السنغالي سيغيب عن صفوف بايرن ميونخ لمدة ستة أشهر من الآن.

وأعلن نادي بايرن ميونخ في بيان رسمي عن إصابته كالتالي: "بونا سار أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى أثناء التدريبات، وخضع الظهير السنغالي لعملية جراحية بالفعل يوم الجمعة وبالتالي سيغيب عن الملاعب خلال الأشهر المقبلة".