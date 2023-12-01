نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال السوداني يُسقط الترجي بثلاثية في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق الهلال السوداني الفوز على حساب فريق الترجي التونسي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

أحداث مباراة الهلال السوداني والترجي

سجل ياسين مرياح مدافع الترجي هدف الهلال الأول بالخطأ في مرماه، بينما عزز محمد عبد الرحمن النتيجة لأصحاب الأرض في نهاية الشوط الأول.

وقلص الترجي التونسي نتيجة المباراة في بداية الشوط الثانية عن طريق كيبا ساوي، واحرز هدف الهلال الثالث بابي نداي في الدقيقة 78 من اللقاء.

وحقق فريق الهلال السوداني اول انتصار له في المجموعة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام بترو أتليتكو الأنجولي، بينما تعرض الترجي للهزيمة الأولى بعد فوزه في الجولة الأولى أمام النجم الساحلي التونسي.