نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يومان راحة سلبية للاعبي المصري والفريق يستأنف مرانه الاثنين استعدادًا للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر علي ماهر المدير الفني للمصري منح لاعبي المصري راحة لمدة يومين عقب فوز الفريق البورسعيدي على نظيره انبي بهدفين مقابل هدف في مباراة التي جمعتهم عصر اليوم الجمعة بالجولة السابعة من الدوري.

يومان راحة سلبية للاعبي المصري

يستأنف الفريق البورسعيدي مرانه عصر الاثنين المقبل استعدادا لمباراة الزمالك بالجولة التاسعة من الدوري والمقرر إقامتها في الرابع عشر من ديسمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

الجدير بالذكر أن مباراة الجولة الثامنة والتي كانت ستجمع بين المصري ونظيره فريق فيوتشر كان قد تم تأجيلها لأجل غير مسمى نظرا لارتباطات فريق فيوتشر بالمشاركة في البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

يحتل المصري المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 بينما يحتل الزمالك المركز السابع برصيد 11نقطة.