الرياضة

الأهلي يتصدر المجموعة الرابعة بعد خسارة شباب بلوزداد

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة المجموعة الرابعة عقب خسارة شباب بلوزداد ضد ميدياما الغاني، التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي.

الاهلي يتصدر المجموعة الرابعة


وتلقى فريق شباب بلوزداد الخسارة من فريق ميدياما الغاني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم بينهما، ضمن دوري أبطال إفريقيا.

وبهذا سيواجه المارد الأحمر نظيره يانج أفريكانز غدًا في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

وتصدر المارد الأحمر جدول المجموعة الرابعة ب3 نقاط، كما احتل ميدياما الوصافة برصيد 3نقاط، واحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويانج أفريكانز المركز الرابع دون نقاط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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