نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ضياع فرصة هدف ثاني محقق.. خيسوس ينفعل على مهاجم الهلال (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انفعل البرتغالي جورجي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، على مهاجم الفريق، عقب ضياع ثاني الفرص المحققة أمام المرمى في ديربي الرياض أمام منافسه النصر.

وتأتي تلك المباراة ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين 2023\2024.

- الدوسري يضيع هدفين

وسمحت الفرصة في أربع دقائق لفريق الهلال، بإحراز الهدف الأول، بعد فرصتين مؤكدتين أمام المرمى من أقدام سالم الدوسري، في الدقيقة الثالثة والسادسة من الشوط الأول، إلا أن تسديدة اللاعب في الفرصتين كانوا فوق العارضة، لينفعل مدرب الفريق غاضبا.

- القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

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