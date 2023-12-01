نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمهارة رائعة.. تاليسكا يضيع أول أهداف النصر أمام الهلال (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الدقيقة العاشرة من أحداث الشوط الأول من ديربي الرياض بين فريقي الهلال والنصر، أول الأهداف الضائعة للعالمي، من أقدام النجم البرازيلي تاليسكا.

وتأتي هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن 2023\2024، في سباق انتزاع الصدارة بين الغريمين التقليديين.

تاليسكا يضيع هدف محقق

وجاءت الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، تحمل أصوات عالية من الجماهير بعد أن نجح الجناح البرازيلي تاليسكا، من مراوغة خط دفاع الهلال بمهارة رائعة، ويضع الكرة بلمسة قوية فوق المغربي بونو، ولكنها تعلو العارضة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي

وتنقل مجموعة قنوات السعودية الرياضية "SSC"، أحداث مباريات الدوري السعودي للمحترفين، والذي تلعب ضمن جولاته اليوم مباراة القمة بين الهلال والنصر، حصري ومباشر داخل المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.