نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلف القضبان.. نيمار يؤازر الهلال ضد النصر في ديربي الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص نيمار لاعب الهلال على متابعة فريقه، عبر الشاشات وتقديم التشجيع له رغم تعرضه للإصابة في الرباط الصليبي، أبعدته عن المشاركة في المباريات وعن الديربي المقام حاليا أمام النصر السعودي.

نيمار يؤازر الهلال في الديربي

ويواجه فريق الهلال نظيره النصر في الجولة الخامسة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي 2023- 2024، ويستضيف ملعب الملك “فهد الدولي” في العاصمة السعودية الرياض المواجهة.

نيمار يؤازر الهلال

ونشر نيمار صوره له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به وهو مصاب بالرباط الصليبي برفقة تشجيعه لفريقه من خلال مشاهدته للمواجهة عبر الشاشات، بكلمات تشجيع كالتالي: " هيا يا أصدقاء، يلا".

غيابات نادي الهلال ضد النصر

ويغيب عن فريق الهلال كلا من لاعب خط وسط ناصر الوسري، والمدافع ياسر الشهراني، وحسان تمبكتي، ونيمار جونيور.

ويغيب عن صفوف نادي النصر المدافع الدولي عبد الإله العمري، بسبب تعرضه للإصابة التي تعرض لها في الصدر خلال الفترة الأخيرة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

وتنقل مباراة النصر والهلال ضمن مسابقة دوري روشن السعودي عبر مجموعة قنوات ssc الرياضية السعودية حصريًا.

ويدخل نادي الهلال المواجهة وهو في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، بينما النصر فيحتل وصافة الدوري السعودي برصيد 34 نقطة.

