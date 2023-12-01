نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فيفا" يعلن عن القنوات التي تبث مباريات كأس العالم للأندية في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن القنوات الحاصلة على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

القنوات التي تبث مباريات كأس العالم للأندية في مصر



وصرح الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تولي الشركة الرياضية السعودية، حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية في منطقة الشرق الأوسط، ومن بينها مصر.



وأشار الفيفا، أن حصلت مجموعة قنوات SSCالسعودية، على بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وبذلك أصبحت مجموعة قنوات SSCهي الناقل الحصري لكأس العالم للأندية، المُقرر إقامتها بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

تردد قنوات SSC على نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قنوات SSC على عرب سات

التردد: 12418.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.



وتفتتح بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة اتحاد جدة نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي، على أن يتأهل الفائز من هذه المباراة لمواجهة النادي الأهلي في الدور ربع النهائي، فيما يتأهل الفائز لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي.