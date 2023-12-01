التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الهلال والنصر في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال والنصر بالتعادل السلبي بينهما في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "الملك فهد"، ضمن منافسات الجولة الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

أحداث الشوط الأول لمباراة الهلال والنصر

سدد أليكساندر ميتروفيتش لاعب الهلال في الدقيقة 3 تسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

وجاءت ركلة ركنية لصالح الهلال في الدقيقة 9، نفذها روبن نيفيز بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها كاليدو كوليبالي برأسية، ولكنها مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 11 سدد أندرسون تاليسكا لاعب النصر تسديدة ساقطة من جهة يمين منطقة الجزاء، ولكنها مرت أعلى العارضة بقليل.

وصوب مالكوم فيليبي لاعب الهلال في الدقيقة 27 تصويبة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم الأيسر للحارس نواف العقيدي.

واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة لصالح النصر في الدقيقة 31، نفذها أندرسون تاليسكا بتسديدة قوية، ارتطمت برأس أليكساندر ميتروفيتش وخرجت إلى خارج الملعب.

وأجرى لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر تبديلًا إضطراريًا في الدقيقة 37، حيث خرج أليكس تيليس ليشارك بدلًا منه أيمن يحي.

وتحصل أوتافيو إيدميلسون لاعب النصر على بطاقة صفراء في الدقيقة 40.

وأرسل أليكساندر ميتروفيتش لاعب الهلال في الدقيقة 43 عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها الدفاع عن مناطق الخطورة.