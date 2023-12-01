نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي السعودية.. سافيتش يحرز الهدف الأول في شباك النصر (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق الهلال نظيره النصر في الجولة الخامسة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي 2023- 2024، وتقام على ملعب الملك “فهد الدولي” في العاصمة السعودية الرياض المواجهة.

هدف سافيتش اليوم

ونجح لاعب الهلال سافيتش من إحراز هدف التقدم في الشوط الثاني مع الدقيقة "64" من عمر الشوط الثاني.



القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

وتنقل مباراة النصر والهلال ضمن مسابقة دوري روشن السعودي عبر مجموعة قنوات ssc الرياضية السعودية حصريًا.



معلق مباراة النصر ضد الهلال

وأسند اللقاء للمعلق الرياضي مدحت شلبي، والمعلق فارس عوض للتعليق على المواجهة.

ودخل نادي الهلال المواجهة وهو في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، بينما النصر فيحتل وصافة الدوري السعودي برصيد 34 نقطة.