ضربة موجعة لـ النصر خلال ديربي الرياض أمام الهلال بدوري روشن

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى فريق النصر ضربة موجعة خلال لقاء الفريق مع الهلال بديربي الجولة ال15 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ضربة موجعة لـ النصر خلال ديربي الهلال

وأجرى المدير الفني للنصر لويس كاسترو تغيير اضطراري في الدقيقة 38 من أحداث الشوط الأول للاعب اليكيس تيليس بعد تعرضه للإصابة عضلية.

وقرر المدير الفني نزول اللاعب ايمن يحيي بدلا من تيليس ليشارك في مركز الظهير الأيسر مثلما حدث في لقاء الفريق أمام بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا.

ويعد تيليس من أبرز لاعبي فريق النصر، وخروجه أثر على مستوى الفريق في الناحية الفنية، ويتاخر فريق النصر في الوقت الحالي بهدف أمام نظيره الهلال.