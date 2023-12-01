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أحمد جودة - القاهرة - في ليلة من ليالي الإثارة والتألق الرياضي، قاد فريق الهلال زمام المبادرة بأداء رائع وتحقيق انتصار مُبهر على نادي النصر بثلاثة أهداف نظيفة، كانت المباراة مسرحًا لعرض كروي استثنائي، حيث تألقت القوة الهجومية للهلال وترجمت إلى أهداف تاريخية تجعل الجماهير تتجمع حول فرحة الانتصار.

هزيمة بلا رد.. الهلال يسحق النصر بثلاثية نظيفة ويحقق فوزًا ساحقًا

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هزيمة بلا رد.. الهلال يسحق النصر بثلاثية نظيفة ويحقق فوزًا ساحقًا

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موعد مباراة الهلال والنصر

تشهد الملاعب السعودية اليوم الجمعة، مواجهة مثيرة ومنتظرة بين الهلال والنصر في إطار الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2023/2024.

يستعد ملعب الملك فهد الدولي لاستضافة هذا الديربي المثير الذي يُعد واحدًا من أبرز المواجهات في الكرة السعودية.

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هزيمة بلا رد.. الهلال يسحق النصر بثلاثية نظيفة ويحقق فوزًا ساحقًا

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