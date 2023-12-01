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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية للبلاستيك وبهتيم والطيران بالجولة التاسعه بدورى القسم الثالث

تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت منافسات الجولة التاسعة للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث بإقامة سبع مباريات قوية.



1- شباب طوخ مع البلاستيك



على ملعب نادي طوخ ولقاء في قوه الاثاره والمتعه بين فريق شباب طوخ وصيف المجموعة بقيادة محمد خطاب برصيد 15 نقطة مع فريق البلاستيك متصدر المجموعة بقيادة احمد عبد الغني برصيد 22 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق البلاستيك على فريق بهتيم بهدفين مقابل هدف بينما تعادل فريق طوخ مع فريق اسكو بهدف لمثله.



2- بنها مع ابو السعود



يشهد ملعب نادي بنها لقاء سهل بين فريق بنها صاحب المركز الثالث بقيادة محسن عبد المحسن برصيد 15 نقطة مع فريق ابو السعود متذيل المجموعة بقياده تامر الباشا برصيد 3 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق بنها على فريق القناطر الخيريه بهدف دون رد بينما تلقي فريق ابو السعود هزيمة ثقيلة برباعية نظيفة من فريق المرج.



3- شباب قليوب مع الماظة



على ملعب نادي شباب قليوب يلتقي فريق شباب قليوب صاحب المركز الرابع بقيادة احمد عبد النبي برصيد 13 نقطة مع فريق الماظه صاحب المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق قليوب على فريق هليوبوليس بهدفين مقابل هدف بينما تلقي فريق الماظه الهزيمة من فريق المطرية بثلاثية نظيفة.



4- المرج مع المطرية



على ملعب نادي المرج يخوض فريق المرج صاحب المركز التاسع بقيادة اشرف السيد برصيد 10 نقاط لقاء صعب مع فريق المطرية صاحب المركز الخامس بقيادة عبد الحميد على ميدو برصيد 12 نقطة

شهدت الجولة الماضية



وحقق فريق المطرية فوزًا كبيرًا خارج ملعبه على فريق الماظه بثلاثية نظيفة بينما فاز فريق المرج على فريق ابو السعود برباعية نظيفة.



5-بهتيم مع القناطر الخيرية



على ملعب نادي بهتيم ولقاء متكافئة بين فريق بهتيم صاحب المركز السادس بقيادة ياسر عمر مع فريق القناطر الخيريه صاحب المركز السابع بقيادة اسماعيل ضمضم



يدخل الفريقان اللقاء برصيد 11 نقطة.



6- هليوبوليس مع اسكو



على ملعب نادي هليوبوليس يواجه فريق هليوبوليس صاحب المركز العاشر بقيادة شريف شيفو برصيد 8 نقاط فريق اسكو صاحب المركز الثاني عشر بقيادة اشرف ابو رجيلة برصيد 7 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق اسكو مع فريق طوخ بهدف لمثله بينما تلقي فريق هليوبوليس الهزيمة من فريق شباب قليوب بهدفين مقابل هدف.



7- شباب بطا مع الطيران



على ملعب نادي شباب بطا يحل فريق الطيران صاحب المركز الثامن بقيادة عمرو ابو الحسن برصيد 11 نقطة ضيفًا على فريق

شباب بطا صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد مصليحى برصيد 4 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق شباب بطا مع فريق القناطر الخيريه بهدف لمثله بينما تلقي فريق الطيران الهزيمة من فريق بنها بهدف دون رد.

ترتيب المجموعة

1-البلاستيك22 نقطة

2- شباب طوخ15 نقطة

3- بنها 15 نقطة

4-شباب قليوب13 نقطة

5- المطريه 12 نقطة

6- بهتيم 11 نقطة

7-القناطر الخيريه11نقطة

8- الطيران 11 نقطة

9-المرج10نقاط

10- هليوبوليس8 نقاط

11- الماظه 8 نقاط

12-اسكو7 نقاط

13- شباب بطا 4 نقاط

14- شباب ابو السعود3 نقاط