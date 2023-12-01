نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة الهلال ضد النصر في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الهلال والنصر بفوز الزعيم بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "الملك فهد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي.

أهداف مباراة الهلال ضد النصر في الدوري السعودي

افتتح سيرجي سافيتش أول أهداف اللقاء لصالح الهلال في الدقيقة 64، بعد عرضية من سعود عبد الحميد من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها سافيتش برأسية رائعة، سكنت الشباك على يمين الحارس نواف العقيدي.

وأضاف أليكساندر ميتروفيتش الهدف الثاني لصالح الهلال في الدقيقة 90، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء النصر، نفذها سالم الدوسري بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ميتروفيتش برأسية رائعة من على القائم الأول، ارتطمت بيد الحارس نواف العقيدي وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأحرز نفس اللاعب الهدف الثالث لصالح الهلال في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا في الدقيقة 2+90، بعد تمريرة طولية إلى حدود منطقة الجزاء، هيأها سافيتش برأسية إلى زميله ميتروفيتش الذي راوغ المدافع بقدمه اليمنى ثم سدد كرة رائعة بالقدم اليسرى، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.