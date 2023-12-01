نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي الرياض أزرق.. الهلال يكتسح النصر بثلاثية فاسية بدوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزًا ثمينًا وكبيرًا أمام غريمه التقليدي النصر بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب "الملك فهد"، وذلك في إطار الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

ويحتل الزعيم بعد هذا الفوز صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، بعد الفوز في ثلاثة عشر لقاء والتعادل في مباراتين، فيما يأتي العالمي في وصافة الترتيب برصيد 34 نقطة، بعد الفوز في إحدى عشرة مباراة والتعادل في لقاء وخسارة ثلاث مباريات.

أحداث مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي

سدد أليكساندر ميتروفيتش لاعب الهلال في الدقيقة 3 تسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

وجاءت ركلة ركنية لصالح الهلال في الدقيقة 9، نفذها روبن نيفيز بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها كاليدو كوليبالي برأسية، ولكنها مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 11 سدد أندرسون تاليسكا لاعب النصر تسديدة ساقطة من جهة يمين منطقة الجزاء، ولكنها مرت أعلى العارضة بقليل.

واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة لصالح النصر في الدقيقة 31، نفذها أندرسون تاليسكا بتسديدة قوية، ارتطمت برأس أليكساندر ميتروفيتش وخرجت إلى خارج الملعب.

وأجرى لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر تبديلًا إضطراريًا في الدقيقة 37، حيث خرج أليكس تيليس ليشارك بدلًا منه أيمن يحي.

وأرسل أليكساندر ميتروفيتش لاعب الهلال في الدقيقة 43 عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها الدفاع عن مناطق الخطورة.

وجاء أول أهداف اللقاء لصالح الهلال في الدقيقة 64 عن طريق سيرجي سافيتش، بعد عرضية من سعود عبد الحميد من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها سافيتش برأسية رائعة، سكنت الشباك على يمين الحارس نواف العقيدي.

وصوب كريستيانو رونالدو لاعب النصر في الدقيقة 68 تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت في الشباك من الخارج.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح النصر في الدقيقة 74 بداع التسلل على كريستيانو رونالدو قبل تسجيله للهدف.

وأحرز أليكساندر ميتروفيتش الهدف الثاني لصالح الهلال في الدقيقة 90، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء النصر، نفذها سالم الدوسري بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ميتروفيتش برأسية رائعة من على القائم الأول، ارتطمت بيد الحارس نواف العقيدي وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثالث لصالح الهلال في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا في الدقيقة 2+90، بعد تمريرة طولية إلى حدود منطقة الجزاء، هيأها سافيتش برأسية إلى زميله ميتروفيتش الذي راوغ المدافع بقدمه اليمنى ثم سدد كرة رائعة بالقدم اليسرى، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتحصل علي البليهي لاعب الهلال على بطاقة حمراء في الدقيقة 3+90 بسب مبالغته في الاحتفال بالهدف الثالث لصالح الزعيم.

وفي الدقيقة 7+90، ألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح النصر بداع التسلل.