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أحمد جودة - القاهرة - في ليلة من ليالي الإثارة والتألق الرياضي، قاد فريق الهلال زمام المبادرة بأداء رائع وتحقيق انتصار مُبهر على نادي النصر بثلاثة أهداف نظيفة، كانت المباراة مسرحًا لعرض كروي استثنائي، حيث تألقت القوة الهجومية للهلال وترجمت إلى أهداف تاريخية تجعل الجماهير تتجمع حول فرحة الانتصار.

ثلاثية الهلال.. النصر يتلقى ضربة قوية بفوز مقنع للزعيم

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ملعب التحدي.. الهلال والنصر يتصارعان في قمة الإثارة

يستعد ملعب الملك فهد الدولي لاستضافة هذا الديربي المثير الذي يُعد واحدًا من أبرز المواجهات في الكرة السعودية، حيثُ تشهد الملاعب السعودية اليوم الجمعة، مواجهة مثيرة ومنتظرة بين الهلال والنصر في إطار الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024.

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رحلة تاريخية.. سجل مواجهات الهلال والنصر عبر كل البطولات