نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري روشن السعودي بعد فوز الهلال أمام النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد فوز الهلال أمام النصر مساء اليوم الجمعة على ملعب "الملك فهد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر.

وتمكن الزعيم من تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة، سجل سيرجي سافيتش الهدف الأول في الدقيقة 64، وأضاف أليكساندر ميتروفيتش الهدف الثاني والثالث في الدقيقتين 90 و2+90.

ترتيب دوري روشن السعودي بعد فوز الهلال أمام النصر

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، ويأتي غريمه التقليدي النصر في المركز الثاني برصيد 34 نقطة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

1- الهلال: 41 نقطة.

2- النصر: 34 نقطة.

3- الأهلي: 30 نقطة.

4- الاتحاد: 28 نقطة.

5- التعاون: 25 نقطة.

6- الفتح: 24 نقطة.

7- الاتفاق: 23 نقطة.

8- ضمك: 21 نقطة.

9- الفيحاء: 19 نقطة.

10- الوحدة: 19 نقطة.

11- الشباب: 16 نقطة.

12- الرياض: 16 نقطة.

13- الطائي: 14 نقطة.

14- الخليج: 13 نقطة.

15- أبها: 13 نقطة.

16- الأخدود: 10 نقاط.

17- الرائد: 9 نقاط.

18- الحزم: 8 نقاط.