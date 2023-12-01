نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره يانج أفريكانز لاستكمال مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

ويلتقي النادي الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزاني غدًا السبت في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب بنيامين مكابا، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد أفريكانز

وتبث مواجهة الأهلي ضد يانج أفريكانز عبر شاشة قنوات beIN Sports HD6 مباشرةً.

ويدخل النادي الأهلي المواجهة وهو في صدارة جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط، عقب فوزه على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد.

كما يحتل يانج أفريكانز المركز الأخير، دون نقاط، عقب تلقيه الهزيمة من فريق شباب بلوزداد الجزائري عليه.