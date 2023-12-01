نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألكسندر ميتروفيتش يواصل التألق في ديربي الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الهلال السعودي فوزا هاما على حساب نظيره النصر، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن.

وخطف الصربي ألكسندر ميتروفيتش، نجم نادي الهلال أنظار الجماهير المتابعة لديربي الرياض.

رجل المواعيد الكبرى

ميتروفيتش سجل هدفين أمام النصر، في الأوقات القاتلة وتحديدا في الدقيقة 90، والدقيقة 2 بعد التسعين ليؤكد فوز فريقه.

ووصفت جماهير الزعيم مهاجمها الصربي، بأنه رجل المواعيد الكبرى بعد مساهمته في فوز فريقه والمنافسة على اللقب المحلي.

رقم مميز في الدوري السعودي

وسجل المهاجم الصربي حتى الان رقم مميز في الدوري السعودي، بعد وصوله إلى 13 هدف في المنافسات المحلية.

إضافة لتواجد الزعيم على صدراة جدول الترتيب، برصيد 41 نقطة.