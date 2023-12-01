عاجل.. أول تعليق من مدرب النصر بعد الخسارة أمام الهلال بثلاثية

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أحمد جودة - القاهرة - حمل البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للنصر، نفسه خسارة لفريقه لمباراة اليوم أمام الهلال بثلاثية نظيفة في الديربي والذي أقيم بقمة مباريات الجولة الخامسة عشر لمسابقة دوري روشن السعودي.

أول تعليق من لويس كاسترو بعد خسارة النصر

المدرب البرتغالي قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"أنا المسؤول عن خسارة اليوم، والهلال استحق الفوز".

وأضاف:"بعض الأخطاء التي أرتكبناها في أول 15 دقيقة جعلت الجميع يظن أن الهلال أستحوذ على المباراة".

وتابع:"كان لدينا بعض المشاكل في بداية المباراة، بعد ذلك قمنا بحلها وأصبحنا نلعب الكرة في الخلف في الناحية الأخرى، لأن بداية المباراة كان بنائنا من الخلف بطيء جدًا".

وأشار:"الحكم لم يعود إلى تقنية الـVAR ولا مرة، الكرة لمست يد مدافع الهلال سعود عبدالحميد، ولم يتكلم عنها أحد في الفار".

وأردف:"هدف الهلال الثاني كان هناك دفع على رونالدو قبل الهدف، نحن لم ننهزم بسبب الحكم، أهنئ الهلال بالفوز ولمدربه خيسوس".

وأوضح:"المنافسة في الدوري لم تنتهي حتى الآن، ولدينا الإمكانات الكافية للمنافسة حتى الرمق الأخير".

واستطرد:"الخسارة بثلاثية نظيفة نتيجة ثقيلة بالنسبة لي".

وأكمل:"اليوم كُنا بحاجة VAR لمراقبة تقنية الـVAR".