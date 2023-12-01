أحمد جودة - القاهرة - الشمس تغيب والنجوم تتألق: الهلال يفوز على النصر في ليلة حماسية

التقى فريق الهلال السعودي بنظيره النصر في تمام الساعة الثامنة مساءًا، وذلك ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري السعودي.

تعتبر مواجهة الهلال والنصر من أبرز المباريات في الدوري السعودي، حيث يشتهر الفريقان بتاريخهما الرياضي العريق وجماهيريتهما الواسعة، يعتبر الهلال حامل اللقب الحالي للدوري، ويحتل مركز الصدارة في جدول الترتيب، بينما يسعى النصر للتفوق وتقليص الفارق النقطي بينهما.

الشمس تغيب والنجوم تتألق: الهلال يفوز على النصر في ليلة حماسية

الشمس تغيب والنجوم تتألق: الهلال يفوز على النصر في ليلة حماسية

سجل الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب الهلال الهدف الأول في الدقيقة 64 من عمر وزمن الشوط الثاني.

وعزز الصربي الآخر ألكسندر ميتروفيتش هدفين في الدقيقتين 90 و90+2.

وسجل لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو هدفا في الدقيقة 73، لكنه أُلغي بداعي وجود تسلل.

ويأمل الهلال في استغلال أرضيته الجيدة ودعم جماهيره القوية لتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة، ويعتمد الفريق الأزرق على خبرات لاعبيه المميزة وقوة خط هجومه القوية.

ويسعى النصر لتحقيق الفوز وإظهار جوانب قوته في مواجهة الهلال، حيث يمتلك الفريق الأصفر قدرات فنية عالية ولاعبين موهوبين.

تشكيل الهلال المتوقع ضد النصر

تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية تشكيل الهلال ضد النصر، وذلك ضمن خدمتها المتنوعة التي تقدمها لمتابعيها على مدار 24 ساعة:

ياسين بونو

محمد البريك - علي البليهي - كاليدو كوليباري - سعود عبد الحميد

محمد كنو - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - روبن نيفيش

ميشيل ديلجادو - مالكوم أوليفيرا - ألكسندر ميتروفيتش

تشكيل النصر المتوقع ضد الهلال

نواف العقيدي

أليكس تيليس - عبدالله مادو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

مارسيلو بروزفيتش - أوتافيو - سيكو فوفانا

ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

تويتر - يوتيوب HD.. مشاهدة مباشرة الهلال ضد النصر