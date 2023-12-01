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أحمد جودة - القاهرة - صراع العمالقة: بثلاثية نارية الهلال يهزم النصر ويستمر في احتلال الصدارة

أنتهت مباراة الهلال والنصر السعودي، ضمن منافسات الجولة 15 في الدوري السعودي، وتقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الرياض.

صراع العمالقة: الهلال يقسي النصر في معركة الصدارة (3-0)

صراع العمالقة: بثلاثية نارية الهلال يهزم النصر ويستمر في احتلال الصدارة

تُعد مواجهة الهلال والنصر من أبرز المباريات في الدوري السعودي، حيث يشتهر الفريقان بتاريخهما الرياضي العريق وجماهيريتهما الواسعة، يعتبر الهلال حامل اللقب الحالي للدوري، ويحتل مركز الصدارة في جدول الترتيب، بينما يسعى النصر للتفوق وتقليص الفارق النقطي بينهما.

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية نتيجة مباراة الهلال والنصر، وذلك ضمن خدمتها المتنوعة التي تقدمها لمتابعيها على مدار 24 ساعة:

سجل الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب الهلال الهدف الأول في الدقيقة 64 من عمر وزمن الشوط الثاني.

وعزز الصربي الآخر ألكسندر ميتروفيتش هدفين في الدقيقتين 90 و90+2.

وسجل لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو هدفا في الدقيقة 73، لكنه أُلغي بداعي وجود تسلل.

تشكيل الهلال المتوقع ضد النصر

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: محمد البريك - علي البليهي - كاليدو كوليباري - سعود عبد الحميد

خط الوسط: محمد كنو - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - روبن نيفيش

الهجوم: ميشيل ديلجادو - مالكوم أوليفيرا - ألكسندر ميتروفيتش

تشكيل النصر المتوقع ضد الهلال

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: أليكس تيليس - عبدالله مادو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

خط الوسط: مارسيلو بروزفيتش - أوتافيو - سيكو فوفانا

الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا

الدوري السعودي الجولة 15

صراع العمالقة: بثلاثية نارية الهلال يهزم النصر ويستمر في احتلال الصدارة

يحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يمتلك 38 نقطة من 14 مباراة، فاز في 12 وتعادل في مواجهتين، دون تلقي أي هزائم.

يحل فريق النصر في المركز الثاني برصيد 34 نقطة، جمعها من 14 مباراة، حقق فيها 11 فوزًا وتعادل في مباراة واحدة، في حين تكبد هزيمتين.

وتمكن فريق الهلال في مباراته السابقة من الفوز على نظيره نافباخور الأوزبكستاني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء الماضي ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتعادل فريق النصر، سلبيًا أمام برسبوليس الإيراني في إطار مباريات بطولة دوري أبطال آسيا.