نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رابط سريع أدخل شاهد.. مباراة النصر والهلال بث مباشر الآن

كا النصر حليف فريق الهلال السعودي خلال مباراته أمام النصر، حيث أقيمت على أرضية ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم 2023-2024، في تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

رابط سريع أدخل شاهد.. مباراة النصر والهلال بث مباشر الآن

وكان الهلال قد حقق الفوز في مباراته السابقة على نظيره نافباخور الأوزبكستاني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء الماضي ببطولة دوري أبطال آسيا.

على الجانب الآخر، سقط النصر في فخ التعادل السلبي أمام برسبوليس الإيراني في إطار مباريات بطولة دوري أبطال آسيا.

وفيما يلي، يقدم موقع دوت الخليج ملخص وأهداف مباراة النصر والهلال في الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2023-2024.

فوز فريق الهلال على النصر

حقق الهلال السعودي فوزًا مستحقًا أمام نظيره النصر بثلاثية نظيفة، حيث تم تسجيل 3 أهداف من قبل فريق الهلال مقابل صفر من قبل فريق النصر، ليرفع الهلال رصيده إلى النقطة 41 في الصدارة، فيما يتوقف رصيد النصر عند النقطة الـ 34 في المركز الثاني.

بث مباراة النصر والهلال

تم بث مباشر مباراة النصر والهلال عبر قنوات SSC الناقل الحصري والوحيد للدوري السعودي، عبر الترددات التالية:

تردد قنوات SSC على نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قنوات SSC على عرب سات

التردد: 12418.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تشكيل الهلال ضد النصر

• في حراسة المرمى: ياسين بونو

• في خط الدفاع: محمد البريك - علي البليهي - كاليدو كوليباري - سعود عبد الحميد

• في خط الوسط: محمد كنو - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - روبن نيفيش

• في خط الهجوم: ميشيل ديلجادو - مالكوم أوليفيرا - ألكسندر ميتروفيتش

تشكيل النصر المتوقع أمام الهلال

• في حراسة المرمى: نواف العقيدي

• في خط الدفاع: أليكس تيليس - عبدالله مادو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

• في خط الوسط: مارسيلو بروزفيتش - أوتافيو - سيكو فوفانا

• في خط الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا

ترتيب النصر والهلال في الدوري السعودي

يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يمتلك 38 نقطة من 14 مباراة، فاز في 12 وتعادل في مواجهتين، دون تلقي أي هزائم.

بينما في المركز الثاني يتألق فريق النصر برصيد 34 نقطة، جمعها من 14 مباراة، حقق فيها 11 فوزًا وتعادل في مباراة واحدة، في حين تكبد هزيمتين.