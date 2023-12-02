نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميتروفيتش ماكينة الأهداف المتحركة مع الهلال.. أرقام النجم الصربي بعد ديربي الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق النجم الصربي ميتروفيتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أرقاما مميزة جديدة، عقب تألقه في مباراة اليوم أمام غريمه التقليدي فريق النصر، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.



نتيجة مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

وتمكن فريق الهلال، من تحقيق فوزًا كبيرًا على غريمه التقليدي النصر بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي.

حيث سجل ميتروفيتش مهاجم فريق الهلال، الهدفين الثاني والثالث في شباك نظيره النصر، ليحقق رقم قياسي جديد.

ميتروفيتش يحقق إحصائية مميزة بعد هدفيه في النصر

وخاض ميتروفيتش مهاجم فريق الهلال حتى الآن مع الزعيم، 19 مباراة في كافة البطولات، وسجل خلالهم 20 هدف، وصنع 4 أهداف.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق الهلال إلى صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 41 نقطة، بينما توقف رصيد النصر عند المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة.