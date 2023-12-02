عاجل.. أزمة كهربا مع الزمالك تقترب من الانتهاء

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الزمالك.

أزمة كهربا مع الزمالك تقترب من الانتهاء

وأوضح إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كهربا، نجح في تجميع مبلغ غرامة نادي الزمالك فريقه السابق، بمساعدة مسؤولي القلعة الحمراء.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "نجح محمود عبدالمنعم "كهربا"، نجح في جمع غرامة الزمالك بالتعاون مع النادي الأهلي".

وأكد : "كهربا جمع نحو 75 مليون جنيه، عن طريق صرف مقدم عقده مع فريقه الأهلي قبل باقي اللاعبين كما صرف له باقي المستحقات المتأخرة وجميع مكافأته لمساعدته على تخطى أزمة الزمالك".

وتابع: "وعمل النادي الأهلي على المساهمة بحملة إعلانية عن طريق احد أعضاء مجالس الإدارة، وأكتر من إعلان عن طريق النادي".

وواصل: "وبذلك يكون الأهلي قد ساهم بمبلغ 35 مليون جنيه، وقام كهربا بجمع 40 مليون جنيه لينتهي اللاعب من جمع الغرامة كاملة".

واختتم إبراهيم سعيد: "وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن كهربا، فتح باب المفاوضات حاليًا مع الزمالك حتى يتم دفعها خلال الساعات المقبلة".