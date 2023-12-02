نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (0:3) نتيجة مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تويتر اليوم HD.. بث مباشر الشوط الثاني من مباراة الهلال ضد النصر

حقق الهلال السعودي فوزًا مستحقًا أمام نظيره النصر بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد الملك فهد الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري روشن للمحترفين 2023/2024.

ليرفع الهلال بذلك رصيده إلى النقطة 41 في الصدارة، فيما يتوقف رصيد النصر عند النقطة الـ 34 في المركز الثاني.

(0:3) نتيجة مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي

تشكيل الهلال ضد النصر

• في حراسة المرمى: ياسين بونو

• في خط الدفاع: محمد البريك - علي البليهي - كاليدو كوليباري - سعود عبد الحميد

• في خط الوسط: محمد كنو - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - روبن نيفيش

• في خط الهجوم: ميشيل ديلجادو - مالكوم أوليفيرا - ألكسندر ميتروفيتش

تشكيل النصر أمام الهلال

• في حراسة المرمى: نواف العقيدي

• في خط الدفاع: أليكس تيليس - عبدالله مادو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

• في خط الوسط: مارسيلو بروزفيتش - أوتافيو - سيكو فوفانا

• في خط الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال

تم بث مباراة النصر والهلال على قنوات SSC عبر الترددات التالية:

تردد قنوات SSC على نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قنوات SSC على عرب سات

التردد: 12418.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ترتيب النصر والهلال في الدوري السعودي

ومن الجدير بالذكر، كان فريق الهلال قبل خوض مباراته مع فريق النصر اليوم، يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يمتلك 38 نقطة من 14 مباراة، فاز في 12 وتعادل في مواجهتين، دون تلقي أي هزائم.

بينما في المركز الثاني يتألق فريق النصر برصيد 34 نقطة، جمعها من 14 مباراة، حقق فيها 11 فوزًا وتعادل في مباراة واحدة، في حين تكبد هزيمتين.

وكان الهلال قد حقق الفوز في مباراته السابقة على نظيره نافباخور الأوزبكستاني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء الماضي ببطولة دوري أبطال آسيا.

على الجانب الآخر، سقط النصر في فخ التعادل السلبي أمام برسبوليس الإيراني في إطار مباريات بطولة دوري أبطال آسيا.