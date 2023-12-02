عقوبات صارمة تنتظر البليهي بعد إشاراته الغير لائقة في ديربي الرياض

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أحمد جودة - القاهرة - تلقي علي البليهي مدافع فريق الهلال السعودي بطاقة حمراء قبل إنتهاء المباراة بدقائق عقب إشارته الغير لائقة التي وجهها لجمهور النصر بعد هدف ميتروفيتش الثالث مباشرة.

عقوبات صارمة تنتظر البليهي

وحصل البليهي على البطاقة الحمراء بسبب السلوك غير لائق اللذي قام به لجمهور النصر أثناء احتفاله بالهدف الثالث للفريق.

وأصبح اللاعب مهدد بعقوبات من قبل لجنة الانضباط بالدوري السعودي، وذلك بعد مراجعة اللقطة المثيرة للجدل.

وانتصر الهلال على النصر في ديربي الرياض بنتيجة قاسية ثلاثة أهداف دون رد، وانفرد الزعيم بالصدارة برصيد 41 نقطة، بينما ظل العالمي في المركز الثاني برصيد 34 نقطة.