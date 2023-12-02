نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة بيراميدز.. مونتريال الكندي يعلن رحيل أحمد حمدي عن صفوفه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اليوم الجمعة نادي مونتريال الكندي، خلال بيان رسمي، عن رحيل اللاعب المصري أحمد حمدي، عن الفريق بعد انتهاء عقده، بعد موسمين بقميص الفريق.

مونتريال الكندي يعلن رحيل أحمد حمدي



وقام النادي بالإعلان عبر حسابه الإلكتروني، من خلال بيان رسمي بعدم استمرار اللاعب في صفوف الفريق.

وقد انتقل الدولي المصري أحمد حمدي، لصفوف مونتريال الكندي في فبراير 2021 على سبيل الإعارة، قادمًا من نادي الجونة.

وشارك صاحب ال25 عاما، مع فريق مونتريال، في 53 مباراة في جميع المسابقات، ونجح في تسجيل3 أهداف وصنع هدفا، وشارك في مباراة دولية واحدة.

ووضع نادي بيراميدز، الأنظار على اللاعب وتردد اسمه داخل جدران الفريق للتعاقد مع أحمد حمدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل الاستفادة من خبراته.



وتوالت الشكوك حول رغبة اللاعب في الانضمام لبيراميدز، عقب تواجده بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة لمتابعة الفريق في لقاء مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا.