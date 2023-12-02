نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بنود توقيع أحمد فتوح مع الأهلي الموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن تفاصيل صفقة انتقال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد فتوح، لصفوف الأهلي، خلال الميركاتو المقبل.

بنود توقيع أحمد فتوح مع الأهلي

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "الأهلي حصل علي توقيع أحمد فتوح لمدة ثلاثة مواسم بعدما وصل الطرفان لصيغة اتفاق".

وأكد: "أحمد فتوح سوف يحصل على مبلغ وقدره 20 مليون جنيه كمنحة تعاقده مع الأهلي".

وأضاف: "تم الإتفاق على أن يوقع أحمد فتوح لمدة ثلاث مواسم، بداية من الموسم الكروي المقبل ووضعه ضمن الفئة المادية الأولى داخل الفريق".

وأوضح إبراهيم سعيد: "سوف يحصل فتوح في الموسم الأول على 18 مليون جنيه وتزيد 2 مليون مع بداية كل موسم".

واختتم: "الأهلي اتفق مع فتوح على حصوله على العديد من الامتيازات المادية حال تتويجه مع القلعة الحمراء بالبطولات".