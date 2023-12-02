نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيفرتون يتجه للقضاء بعد عقوبة خصم النقاط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتجه نادي ايفرتون إلى القضاء وأعلن عن تقديمه استئنافًا ضد عقوبة خصم النقاط التي جاءت من رابطة الدوري الإنجليزي

إيفرتون يتجه للقضاء بعد عقوبة خصم النقاط

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الاسبوع الماضي، معاقبة نادي ايفرتون بخصم 10 نقاط من رصيده في جدول ترتيب البريميرليج.

وجاءت المعاقبة بسبب انتهاك النادي لقواعد اللعب المالي النظيف خاصة قواعد الربح والاستدامة في الدوري.

وقدم نادي ايفرتون للجنة القضائية بالدوري الإنجليزي استئناف على قرار اللجنة بخصم 10 نقاط.

واضاف النادي في بيانه:" سيتم الآن تعيين مجلس استئناف للنظر في القضية".

وكشفت رابطة البريميرليج أنها رصدت في الحسابات الخاصة بالنادي عن خسائر بقيمة 124.5 مليون جنيه إسترليني ما يعني أنها تتجاوز المبلغ المسموح به وهو 105 ملايين إسترليني.

ويحتل نادي ايفرتون الان بعد الخصم 4 نقاط بالتساوي مع بيرنلي في المركز قبل الأخير بالدوري الإنجليزي.