نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم سعيد: نجم الزمالك يتلقى عرض قطري للرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، على تلقي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التونسي سيف الدين الجزيري، عرض قطر يهدد بقائه مع الأبيض.

نجم الزمالك يتلقى عرض قطري للرحيل

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "تلقى سيف الدين الجزيري نجم نادي الزمالك، عرض قطري خلال الساعات الأخيرة، من أجل الرحيل عن القلعة البيضاء".

وشدد: "وهو عرض يهدد استمرار اللاعب التونسي في صفوف نادي الزمالك، خلال المواسم المقبلة".

وأوضح: "نادي الزمالك يرغب في استمرار اللاعب، إلا أنه قد يفكر في العرض بشكل جيد خاصًة، وأنه الاستفادة المادية ستكون أعلى".

ويُعد سيف الجزيري هو واحد من أبرز اللاعبين الذين تألقوا في صفوف الزمالك خلال السنوات الماضية، وكان واحدًا من أسباب تتويج الفارس الأبيض بلقب الدوري لعامين متتاليين في السنوات الأخيرة.

