سعد شلبي يكشف سبب تأجيل زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي لمقر الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن تفاصيل الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس النادي، خلال الساعات الأخيرة، وسبب تأخر الأحمر في زيارة الزمالك.

وصرح شلبي عن ذلك خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "جمهور التالتة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق قائلا: "الحمد لله الأمور أكثر استقرارا حاليا، وهناك متابعة وتواصل من قبل مجلس إدارة الأهلي وتم التواصل مع فريق طبي ألماني، لمتابعة الحالة، ولكن أخبرونا بإن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من الأطباء المصريين سليمة بنسبة مائة في المائة".



وقام بتوجيه الشكر لجماهير الأهلي على وقفتهم ودعمهم خلال المواجهة الأخيرة، مشيرًا أنه رفع الروح المعنوية لدى عائلة العامري فاروق بشكل كبير.

وعن تأجيل زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي لمقر الزمالك قائلا: " ما حدث للعامري فاروق، كان من ضمن اسباب تأجيل زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي لمقر الزمالك، وكان بالفعل تم تحديد الموعد، وكان هناك ترحيب من الأهلي، ولكن الظروف التي حدثت كانت عائق في ذلك وتم التواصل مع الزمالك في تأجيل الزيارة حتى نطمئن على العامري".



وأوضح أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك رحب بذلك وقام بزيارة العامري فاروق أكثر من مرة.



واتم حديثه موضحًا أن قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك" هما الجناحان الرئيسيان للرياضة المصرية، بجانب تفوقهم في ضبط حركة الرياضة.