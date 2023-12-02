إبراهيم سعيد: رمضان صبحي مستمر مع بيراميدز ولا يوجد مفاوضات مع الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن مصير نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، رمضان صبحي، وحقيقة وجود مفاوضات مع الزمالك خلال الفترة الراهنة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "رمضان صبحي مستمر مع بيراميدز والإدارة تتمسك بخدماته بسبب دوري أبطال إفريقيا ولا يوجد مفاوضات مع الزمالك".

وأوضح: "رمضان صبحي مستمر مع بيراميدز ولا نية تمامًا للرحيل خلال الفترة المقبلة، خاصًة وأن بيراميدز يُنافس في دوري أبطال إفريقيا وفي مجموعة صعبة والفريق لديه هدف للوصول لأبعد مدى في البطولة".

واختتم: "الزمالك لم يتحدث مع بيراميدز تمامًا من أجل رمضان صبحي واللاعب مستمر مع بيراميدز بصورة طبيعية، والفترة الماضية لم يأتي أي عروض لضم اللاعب سواء من القلعة البيضاء أو خارج مصر".