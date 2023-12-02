نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد أبو مسلم: قرار رحيل سيد عبد الحفيظ خطأ والأهلي وحش بسبب كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق أن قرار رحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، كان خطأ.

وقال أبو مسلم في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة "النهار"

:" قرار رحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي كان خطأ، لأن أيضًا التوقيت كان سيئ، وهذا ليس التوقيت المناسب لتغيير مدير الكرة مثل سيد عبد الحفيظ بجانب عدم وجود بديل جاهز، لا استطيع اللوم على خالد بيبو لأنه جاء أيضًا في وقت صعب".

وأضاف أبو مسلم:"الأهلي هذا الموسم ليس في حالته الطبيعية وأوقات يكون سيئ بسبب عدم تركيز مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وهذا عكس الموسم الماضي".

وأكد أبو مسلم أن كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يقوم ببعض التغييرات الكثيرة على التشكيل، وهذا يؤثر بشدة على الأداء.