نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بركات يشيد بقرار استبعاد أكرم توفيق من مواجهة يانج أفريكانز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أشاد الإعلامي محمد بركات، بقرار المدير الفني السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي باستبعاد أكرم توفيق، ظهير أيمن الفريق من مواجهة يانج أفريكانز المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بنظيره يانج أفريكانز، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم السبت الموافق الثاني من شهر ديسمبر الجاري.

وكان الأهلي قد حقق الفوز أمام نظيره ميدياما بثلاثة أهداف نظيفة في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد بركات في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " غياب أكرم توفيق عن مباراة يانج أفريكانز طبيعيا خاصة بعد مشاركته في العديد من المباريات خلال الفترة الأخيرة".

وتابع: " أكرم توفيق عائد من إصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي وغاب لمدة طويلة، لذلك إراحة كولر له قرار صحيح".