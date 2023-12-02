نجم الأهلي السابق ينتقد أحمد عبدالقادر: لاعب (مزاجي)

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أحمد جودة - القاهرة -



انتقد حسن مصطفى، نجم النادي الأهلي السابق، أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مؤكدًا أنه لاعب مزاجي.

وشهدت الفترة الأخيرة تراجع مستوى أحمد عبدالقادر، جناح النادي الأهلي، وهو ما جعله يتعرض للكثير من الانتقادات.

وأشار مصطفى في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " أحمد عبدالقادر لاعب مزاجي، وهذا النوع من اللاعبين لن تنجح داخل الأهلي".

وأتم: "على عبدالقادر أن يغير من طريقته والاهتمام بالتدريبات والتمسك بالفرص التي تتاح له خاصة مع وجود عدد كبير من اللاعبين في مركز الهجوم بالفريق".

جدير بالذكر أن الأهلي يلتقي نظيره يانج أفريكانز، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم السبت.