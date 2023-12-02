نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.. هذا موعد الملحمة المرتقبة بين الأهلي ويانج أفريكانز والقنوات الباثة له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عُشاق المستديرة، اليوم على موعد مع ملحمة كروية مصيرة إفريقية بطهم مختلف، يجمع نادي الشياطين الحمر النادي الأهلي ضد نادي يانج أفريكانز التانزاني.

بوابة دوت الخليج تتابع كل ما يخص المباراة المرتقبة بين الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024، والذي من المقرر أن تبدأ أولى صولاته اليوم السبت 2-12-2023.

المباراة المرتقبة

تتزايد ترقبات المتابعين لمواجهة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024، حيث يشغل التشكيل المتوقع وقنوات البث الناقلة اهتمام الجماهير قبل هذه المواجهة المرتقبة في دار السلام، عاصمة تنزانيا، ضمن الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات.

ماذا حدثَ في الجولة الأولى؟

في الجولة الأولى، نجح الأهلي في تحقيق الفوز على ميدياما الغاني بنتيجة 3-0، مما جعله يتصدر المجموعة بجانب شباب بلوزداد الجزائري، في حين خسر يانج أفريكانز أمام بطل الجزائر بهدف نظيف.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد يانج أفريكانز

ينتظر الجمهور الكروي في مصر تشكيل الأهلي المتوقع ضد يانج أفريكانز، والذي يرجحه عدد من الكرويين ومحللي الساحرة المستديرة.

حراسة المرمى:

تشكيل الأهلي المتوقع ضد يانج أفريكانز.. محمد الشناوي.

الدفاع:

تشكيل الأهلي المتوقع ضد يانج أفريكانز.. أكرم توفيق، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، على معلول.

الوسط:

تشكيل الأهلي المتوقع ضد يانج أفريكانز.. مروان عطية، إمام عاشور، أليو ديانج.

الهجوم:

تشكيل الأهلي المتوقع ضد يانج أفريكانز.. حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود عبدالمنعم كهربا.

قناة عرض مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز

يدخل النادي الأهلي المواجهة وهو في صدارة جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط، عقب فوزه على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد.

كما يحتل يانج أفريكانز المركز الأخير، دون نقاط، عقب تلقيه الهزيمة من فريق شباب بلوزداد الجزائري عليه.

قناة عرض مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز.. ومن المقرر أن تُبث المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورتس، حيث ستكون متاحة عبر قناة beIN Sports HD 6.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز | من هنــــا (سيتم تفعيل البث المباشر للمباراة قبل انطلاقها مباشرة دون تقطيع)

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز.. والقنوات الناقلة

منافس الأهلي المحتمل.. تقارير صحفية تكشف حجم إصابة بنزيما ومدة غيابه

على طريقة ميسي وماردونا.. مدافع الهلال يراوغ نجوم النصر