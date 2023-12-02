موعد مباراة ليفربول وفولام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية لمتابعة مباراة ليفربول وفولام وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.



موعد مباراة ليفربول وفولام في الدوري الإنجليزي



من المقرر أن تقام مباراة ليفربول وفولام يوم الأحد 3 ديسمبر 2023 على إستاد أنفيلد معقل ليفربول وذلك ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر والخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.



وكان ليفربول قد تعادل مع مانشستر سيتي بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة عشر من البريميرليج بينما فاز فولام على وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.



يحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 28 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي بينما يحتل فولام المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.



موقف ليفربول وفولام في جدول الدوري الإنجليزي



احتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 67 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 19 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 9 مباريات.



في حين احتل فولام المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 52 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 15 مباراة وتعادل في 6 مباراة وخسر 16 مباراة.