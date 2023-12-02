نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم مباريات اليوم السبت 2-12-2023 في بطولات العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشهد اليوم السبت 2 ديسمبر، العديد من المباريات الهامة حول العالم في كل البطولات الأوروبية والافريقية والعربية أيضا، حيث تنتظر الجماهير مباريات نارية.

وستقام العديد من المباريات النارية خلال شهر ديسمبر الحالي، حيث يشهد دائما هذا الشهر مواجهات حاسمة.

مباريات اليوم السبت 2 ديسمبر

- الدوري الإنجليزي

أرسنال ضد ولفرهامبتون

برينتفورد ضد لوتون تاون

بيرنلي ضد شيفيلد يونايتد

نوتنجهام فورست ضد ايفرتون

نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد.

- الدوري الإسباني

جيرونا ضد فالنسيا

ريال مدريد ضد غرناطة

- الدوري الإيطالي

لاتسيو ضد كالياري

ميلان ضد فروزينوني

- الدوري الألماني

بايرن ميونخ ضد يونين برلين

- دوري أبطال إفريقيا

مازيمبي ضد صن داونز

يانج أفريكانز ضد الاهلي

نواذيبو ضد بيراميدز

النجم الساحلي ضد بترو أتليتكو

أسيك ميموزا ضد الوداد البيضاوي