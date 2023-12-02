نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، موعد مباراة فريق الزمالك المقبلة في منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، والقنوات الناقلة وملعب اللقاء، وذلك عقب انتهائه من المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، يوم الخميس المقبل 7 ديسمبر، في منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وستلعب مباراة فريق الزمالك ضد نظيره سموحة، يوم الخميس المقبل، في منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

وستذاع مباراة فريق الزمالك ضد نظيره سموحة، يوم الخميس المقبل، في منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، على قناة أون تايم سبورتس 1 أتش دي.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

ويحتل فريق الزمالك حاليا المركز السابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة، بينما يتصدر بيراميدز جدول المسابقة برصيد 16 نقطة.