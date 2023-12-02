نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديات صعبة.. جدول مواعيد مباريات الأهلي في شهر ديسمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، جدول مواعيد مباريات فريق الأهلي خلال شهر ديسمبر الجاري 2023، في مختلف البطولات.

وينتظر فريق الأهلي تحديات صعبة خلال شهر ديسمبر، نظرا لخوضه العديد من المباريات القوية في مختلف البطولات ما بين دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية والسوبر المصري.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر ديسمبر

السبت 2 ديسمبر 2023:

يانج أفريكانز التنزاني ضد الأهلي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

الجمعة 8 ديسمبر 2023:

الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

الجمعة 15 ديسمبر 2023:

الأهلي سيواجه إما اتحاد جدة السعودي أو أوكلاند سيتي النيوزيلندي في دور ربع النهائي بكأس العالم للأندية 2023.

الثلاثاء 19 ديسمبر 2023:

شباب بلوزداد الجزائري ضد الأهلي في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

الإثنين 25 ديسمبر 2023:

الأهلي ضد سيراميكا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

الخميس 28 ديسمبر 2023:

ستقام مباراة المركز الثالث والرابع بالإضافة إلى المباراة النهائية في بطولة كأس السوبر.