نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النجم الساحلي أمام بترو أتلتيكو في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق النجم الساحلي مع فريق بترو أتليتكو، اليوم السبت 2 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

تُقام المباراة بين فريقي النجم الساحلي وبترو أتليتكو في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وسوف تذاع تلك المباراة بين فريقي النجم الساحلي وبترو أتليتكو عبر قناة بي إن سبورتس 5 HD، وهى الناقل الحصري لبطولة دوري الأبطال هذا الموسم.

وقد تعرض فريق الترجي للهزيمة أمام فريق الهلال السوداني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الجولة الثانية من تلك المجموعة.