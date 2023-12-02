نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مواجهة نابولي وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحتضن ملعب "يوفنتوس"، مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي يوفنتوس ونابولي مساء الجمعة المقبلة الموافق الثامن من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024.

ويحتل يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 33 نقطة د، بعد الفوز في عشر مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مباراة واحدة، فيما يحتل نابولي المركز الرابع برصيد 24 نقطة، بعد الفوز في سبع مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مثلهم.

موعد مباراة يوفنتوس ضد نابولي في الدوري الإيطالي

تبدأ أحداث مباراة يوفنتوس ونابولي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي

تذاع مباراة يوفنتوس ضد نابولي مساء الجمعة المقبلة، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM 1HD.