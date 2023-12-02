"مازال بعيدًا عن المعدل الطبيعي".. شقيق العامري فاروق يكشف أخر تطورات الحالة الصحية

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أحمد جودة - القاهرة - كشف هشام العامرى، شقيق نائب رئيس النادى الأهلى، آخر التطورات الصحية للعامري فاروق، مؤكدًا أنه هناك تحسن بسيط.

ونشر هشام العامري صورة تجمعه بشقيقه عبر حسابه على فيسبوك: "مازال في الغيبوبة لليوم الـ25 الحمد لله يوجد تحسن بسيط فى التحاليل والأشعة، ولكن مازال بعيدا عن المعدل الطبيعي".

وتابع: "بدأ الأطباء فى تجربة رفع بعض الأجهزة، مازال فى الرعاية الحرجة، مازال ممنوعا عنه الزيارة".

واختتم: "ادعوا لأخويا إن ربنا يشفيه ويرد له صحته وعافيته ووعيه عاجلًا يارب يارب يارب العالمين".

وكان العامري فاروق قد سقط بشكل مفاجئ خلال تواجده داخل النادي الأهلي بالجزيرة، في اليوم الموافق 7 نوفمبر الماضي، حيث أنه خضع لعدد كبير من العمليات الجراحية، من أجل السيطرة على نزيف المخ الذي تعرض له.

