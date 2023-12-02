نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق وكولر يفاجئ لاعبي الأهلي ونجم الزمالك ينتقد المثلوثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 2 -12-2023 في السطور التالية:

شقيق العامري فاروق يكشف أخر تطورات الحالة الصحية

كشف هشام العامرى، شقيق نائب رئيس النادى الأهلى، آخر التطورات الصحية للعامري فاروق، مؤكدًا أنه هناك تحسن بسيط.

ونشر هشام العامري صورة تجمعه بشقيقه عبر حسابه على فيسبوك: "مازال في الغيبوبة لليوم الـ25 الحمد لله يوجد تحسن بسيط فى التحاليل والأشعة، ولكن مازال بعيدا عن المعدل الطبيعي".

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التاريخ يرجح كفة الأهلي أمام يانج أفريكانز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية ضد نظيره يانج أفريكانز التنزاني، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق أحداث مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة التي تضم معهما أيضًا ميدياما الغاني وشباب بلوزداد الجزائري.

الأهلي افتتح مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بفوز ساحق على ميدياما الغاني 3-0، بينما خسر يانج أفريكانز مباراته الأولى بنفس النتيجة أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري.

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محاضرة من كولر للاعبي الأهلي قبل لقاء يانج أفريكانز

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبي الفريق قبل مغادرة فندق الإقامة إلى ملعب بنيامين مكابا استعدادا لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني في مباراة الأهلي التي تقام في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق المحاضرة في الثالثة والنصف عصرًا، ويقوم خلالها المدير الفني بمراجعة العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

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موقف نجم الأهلي من المشاركة في مباراة شباب بلوزداد

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف محمد عبدالمنعم من مباراة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة بدوري أبطال إفريقيا.

وكان عبدالمنعم قد تعرض لإصابة بالتواء في الكاحل في مران المارد الأحمر أمس بتنزانيا، استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.



وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن اللاعب بنسبة كبيرة سيكون خارج مباراة شباب بلوزداد الجزائري، رغم أن الجهاز الطبي أكد جاهزيته للمواجهة.

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حسن مصطفى ينتقد المثلوثي

انتقد حسن مصطفى، لاعب الزمالك السابق، التونسي حمزة المثلوثي، مدافع الفريق الأبيض، ويرى بأنه يعاني من أخطاء في التمركزات الدفاعية.

وقال مصطفى في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " حمزة المثلوثي يظهر بشكل مميز مع الزمالك بسبب تراجع مستوى كل اللاعبين من حوله في خط الدفاع".

وتابع: "تمركز المثلوثي الخاطئ هو ما يضع مهاجمي الخصوم في موقف انفراد بحارس مرمى الزمالك".