نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز "وش السعد" على المصريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق النادي الأهلي المواجهة المنتظرة ضد فريق يانج أفريكانز التنزاني، مساء اليوم السبت، ضمن فعاليات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2023 – 2024.

ومن المقرر انطلاق مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة التي تضم معهما أيضًا ميدياما الغاني وشباب بلوزداد الجزائري.

الأهلي افتتح مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بفوز ساحق على ميدياما الغاني 3-0، بينما خسر يانج أفريكانز مباراته الأولى بنفس النتيجة أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري.

ويدير مباراة الليلة تحكيميًا الموريتاني عبد العزيز بوه، ويعاونه كلًا من حميد الدين ديبا، ويوسف محمود، بينما سيكون موسى دياو الحكم الرابع.

نتائج الأندية المصرية مع صافرة عبد العزيز بوه

أدار الحكم الموريتاني مباراتين فقط للأندية المصرية خلال مشواره التحكيمي قبل لقاء الأهلي ويانج أفريكانز الليلة.

المباراة الأولى جمعت الأهلي مع نظيره الهلال السوداني في مرحلة المجموعات بالنسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، واستطاع الفريق الأحمر أن يفوز بها بنتيجة 3 – 0.

أما المباراة الثانية كانت بين فريقي بيراميدز ونظيره الجيش الرواندي في الدور التمهيدي من النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا وفاز بطل مصر بنتيجة 6 – 1.