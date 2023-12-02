نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. ماركا: كريستيانو ينشر رغبته في الفوز.. كورييري ديلو سبورت: إيطاليا تواجه مجموعة مخيفة في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 2-12-2023.

الصحف الأوروبية صباح اليوم

ماركا

كريستيانو ينشر رغبته في الفوز بغرف خلع الملابس ولهذا يلعب دور القائد.. "روبرتو مارتينيز".

-الدفاع عن الصدارة.

-ريال مدريد لا يريد أن يتخلى عن القيادة أمام غرناطة المحتاج للنقاط.

آس

نادال يعلن عودته في يناير.. لقد حاون الوقت.

لتوسيع الفارق ريال مدريد مع بيلينجهام يريد الاستفادة من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد.

توتو سبورت

يوفنتوس صعب.. تعادل مونزا في الدقيقة 92، وسجل جاتي الفوز في الدقيقة 94 ليتجاوز إنتر.

بيولي، هناك كابوس آخر لإبرا: "لكنني استهدف اليوفي وإنتر".

-ريتشي يتسارع وميلان يبحث عنه.

يورو 2024 قرعة مخيفة.. إيطاليا تخيف الأسماء الكبيرة.

كورييري ديلو سبورت

اصرار السيدة.. اليوفي يفوز في الدقيقة 94 في مونزا (1-2)، وينتزع المركز الأول من إنتر.

-إيطاليا تواجه مجموعة مخيفة: القرعة الساعة 8 مساءً. -

بيولي يستأنف: "أنا وحدي؟ إنها ليست كذلك".