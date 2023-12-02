الزمالك يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من المران الختامي

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أحمد جودة - القاهرة -

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب السماح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من المران الختامي قبل مواجهة سوار الغيني.

الزمالك يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة

ويأتي ذلك طبقًا للتعليمات الاتحاد الإفريقي السماح لوسائل الإعلام بحضور جزء من المران الختامي قبل كل مباراة.

يحتل نادي الزمالك المركز السابع برصيد 11 نقطة من 7 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز على مودرن فيوتشر بهدفين دون رد ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الزمالك وسوار الغيني في كأس الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سوار الغيني ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الغد على ستاد السلام.